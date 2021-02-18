Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 февраля

В четверг, 18 февраля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 состоятся первые матч 1/16 финала, в частности, борьбу в турнире начнут "Динамо" и "Шахтер", которым будут противостоять "Брюгге" и "Маккаби" Тель-Авив соответственно. В центральном поединке игрового дня "Реал Сосьедад" примет "Манчестер Юнайтед". С расписанием трансляций матчей ЛЕ можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 18 февраля:
Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.)
Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за морозов в Киеве организаторы сместили время начала матча "Динамо" - "Брюгге".