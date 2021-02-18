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Официально: время начала матча Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" изменено

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 февраля

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 февраля
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 18 февраля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 состоятся первые матч 1/16 финала, в частности, борьбу в турнире начнут "Динамо" и "Шахтер", которым будут противостоять "Брюгге" и "Маккаби" Тель-Авив соответственно. В центральном поединке игрового дня "Реал Сосьедад" примет "Манчестер Юнайтед". С расписанием трансляций матчей ЛЕ можно ознакомиться ниже. 

"Динамо" - "Брюгге": онлайн-трансляция матча

Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 18 февраля:

  • 17:00 "Динамо" Киев - "Брюгге"
  • 19:55 "Брага" - "Рома"
  • 19:55 "Вольфсбергер" - "Тоттенхэм"
  • 19:55 "Краснодар" - "Динамо" Загреб
  • 19:55 "Олимпиакос" - ПСВ
  • 19:55 "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"
  • 19:55 "Славия" Прага - "Лестер"
  • 19:55 "Црвена Звезда" - "Милан"
  • 19:55 "Янг Бойз" - "Байер"
  • 22:00 "Антверпен" - "Рейнджерс"
  • 22:00 "Бенфика" - "Арсенал"
  • 22:00 "Гранада" - "Наполи"
  • 22:00 "Зальцбург" - "Вильярреал"
  • 22:00 "Лилль" - "Аякс"
  • 22:00 "Маккаби Тель-Авив" - "Шахтер" Донецк
  • 22:00 "Мольде" - "Хоффенхайм"

"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": онлайн-трансляция матча

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.)

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за морозов в Киеве организаторы сместили время начала матча "Динамо" - "Брюгге".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 124

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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