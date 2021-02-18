Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 февраля

В четверг, 18 февраля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 состоятся первые матч 1/16 финала, в частности, борьбу в турнире начнут "Динамо" и "Шахтер", которым будут противостоять "Брюгге" и "Маккаби" Тель-Авив соответственно. В центральном поединке игрового дня "Реал Сосьедад" примет "Манчестер Юнайтед". С расписанием трансляций матчей ЛЕ можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 18 февраля:

17:00 "Динамо" Киев - "Брюгге"

- "Брюгге" 19:55 "Брага" - "Рома"

19:55 "Вольфсбергер" - "Тоттенхэм"

19:55 "Краснодар" - "Динамо" Загреб

19:55 "Олимпиакос" - ПСВ

19:55 "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед"

19:55 "Славия" Прага - "Лестер"

19:55 "Црвена Звезда" - "Милан"

19:55 "Янг Бойз" - "Байер"

22:00 "Антверпен" - "Рейнджерс"

22:00 "Бенфика" - "Арсенал"

22:00 "Гранада" - "Наполи"

22:00 "Зальцбург" - "Вильярреал"

22:00 "Лилль" - "Аякс"

22:00 "Маккаби Тель-Авив" - "Шахтер" Донецк

22:00 "Мольде" - "Хоффенхайм"

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.)

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за морозов в Киеве организаторы сместили время начала матча "Динамо" - "Брюгге".