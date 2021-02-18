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"Шахтер" начал продажу билетов на ответный матч Лиги Европы с "Маккаби"

"Шахтер" начал продажу билетов на ответный матч Лиги Европы с "Маккаби"
Обновлено 15:01 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В следующий четверг, 25 февраля, Шахтер в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Маккаби" Тель-Авив. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. На игру будут допущены зрители, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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За неделю до игры "Горняки" начали продажу билетов, однако на первой фазе реализации (с 18 февраля) билеты смогут приобрести лишь владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно, подписчики Shakhtar Club и болельщики, посетившие игру с "Интером". Второй этап продаж (свободный) стартует с 20 февраля. Купить заветный билет можно на официальном сайте "Шахтера", стоимость тикетов от 100 гривен.

Кроме того, в донецком клубе напомнили о ряде правил пребывания на стадионе во время пандемии коронавируса. Болельщикам стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

  • соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;
  • носить маску во время пребывания на стадионе (в пределах периметра), покрывая нос и рот;
  • мыть и/или дезинфицировать руки при каждой возможности;
  • проверять температуру тела при входе на территорию стадиона (если она будет выше 37,2°C, вход будет запрещен);
  • занимать только то место, которое указано в билете;
  • избегать рукопожатий;
  • избегать контакта лицом к лицу с другими посетителями при перемещении со/до своего места;
  • кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;
  • есть и пить, находясь на своем месте;
  • следовать всем инструкциям стюардов и/или офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;
  • придерживаться указаний и системы очереди на стадионе.

Также в пресс-службе "Шахтера" отметили, что нарушители антикарантинных мер будут удалены со стадиона. Кроме того, людей с температурой выше 37,2 °C не допустят на трибуны.

Отметим, 18 февраля дончане проведут первый матч с "Маккаби", который пройдет в Израиле. У нас на сайте доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" начало продажу билетов на игру с "Брюгге", которая состоится 18 февраля.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, ФК Маккаби Тель-Авив.
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