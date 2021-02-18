"Шахтер" начал продажу билетов на ответный матч Лиги Европы с "Маккаби"

В следующий четверг, 25 февраля, Шахтер в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Маккаби" Тель-Авив. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55 по местному времени. На игру будут допущены зрители, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

За неделю до игры "Горняки" начали продажу билетов, однако на первой фазе реализации (с 18 февраля) билеты смогут приобрести лишь владельцы абонементов всех сезонов начиная с сезона-2013/14 включительно, подписчики Shakhtar Club и болельщики, посетившие игру с "Интером". Второй этап продаж (свободный) стартует с 20 февраля. Купить заветный билет можно на официальном сайте "Шахтера", стоимость тикетов от 100 гривен.

Кроме того, в донецком клубе напомнили о ряде правил пребывания на стадионе во время пандемии коронавируса. Болельщикам стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;

носить маску во время пребывания на стадионе (в пределах периметра), покрывая нос и рот;

мыть и/или дезинфицировать руки при каждой возможности;

проверять температуру тела при входе на территорию стадиона (если она будет выше 37,2°C, вход будет запрещен);

занимать только то место, которое указано в билете;

избегать рукопожатий;

избегать контакта лицом к лицу с другими посетителями при перемещении со/до своего места;

кашлять и чихать в салфетку или в сгиб локтя;

есть и пить, находясь на своем месте;

следовать всем инструкциям стюардов и/или офицеров относительно санитарных и гигиенических мероприятий;

придерживаться указаний и системы очереди на стадионе.

Также в пресс-службе "Шахтера" отметили, что нарушители антикарантинных мер будут удалены со стадиона. Кроме того, людей с температурой выше 37,2 °C не допустят на трибуны.

Отметим, 18 февраля дончане проведут первый матч с "Маккаби", который пройдет в Израиле. У нас на сайте доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" начало продажу билетов на игру с "Брюгге", которая состоится 18 февраля.