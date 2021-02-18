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Футболисту "Динамо" сделают операцию на ноге в день матча с "Брюгге"

Футболисту "Динамо" сделают операцию на ноге в день матча с "Брюгге"
Обновлено 15:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм tudorbaluta

Опорный полузащитник "Динамо" Тудор Белуцэ 18 февраля перенесет хирургическое вмешательство. Об этом сообщает Meta-ratings.

"Динамо" - "Брюгге": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

По информации источника, еще на втором учебно-тренировочном сборе киевлян в Турции 21-летний румын пожаловался на боли в пятой плюсневой кости. Футболист во время реабилитации носил лангету, а также использовал костыли при ходьбе. Лечение не помогло, и было принято решение отправить футболиста на операцию.

Таким образом, хавбек не поможет "Динамо" в игре 1/16 финала Лиги Европы  с "Брюгге", что состоится в четверг, 18 февраля. 

В текущем сезоне Белуцэ сыграл за "Динамо" в трех играх, отыграв в общей сложности 8 минут. Напомним, Тудор присоединился к киевскому клубу на правах аренды в октябре 2020 года. В конце сезона футболист вернется в английский "Брайтон".

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на эту встречу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 231

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Брюгге, Тудор Белуцэ.
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