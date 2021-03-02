Полиция спасла судейскую бригаду от избиения (видео)

Во время матча четвертого по силе футбольного дивизиона Аргентины "Сьюдад Боливар" - "Индепендьенте Неукен" на поле вспыхнул конфликт.

При счете 3:0 в пользу хозяев некоторым футболистам и болельщикам гостей не понравились решения рефери и те принялись атаковать судей, которые начали спасаться бегством. На выручку футбольным арбитрам пришла полиция, которая и защитила их от избиения.

Видео инцидента доступно в сети:

#FederalA Incidentes en el final de #Bolivar (3) #IndependienteC (0) que termino con el ascenso del conjunto de Marcelo Tinelli

cc @oscarluisblanc3 pic.twitter.com/L4DzHl46Na — pasión fútbol 1460 (@1460Pasion) February 28, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал о нападении на футбольных арбитров в Узбекистане.