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Полиция спасла судейскую бригаду от избиения (видео)

Полиция спасла судейскую бригаду от избиения (видео)
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Во время матча четвертого по силе футбольного дивизиона Аргентины "Сьюдад Боливар" - "Индепендьенте Неукен" на поле вспыхнул конфликт.

Футболисты устроили побоище из-за "оглушенного" петардой игрока (видео)

При счете 3:0 в пользу хозяев некоторым футболистам и болельщикам гостей не понравились решения рефери и те принялись атаковать судей, которые начали спасаться бегством. На выручку футбольным арбитрам пришла полиция, которая и защитила их от избиения.

Видео инцидента доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о нападении на футбольных арбитров в Узбекистане.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 155

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Аргентина, Футбол.
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