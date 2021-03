Гол Малиновского - в числе лучших в Италии (видео)

Пресс-служба Серии А опубликовала лучшие голы 24-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21. В тройку лучших вошел и точный удар украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Руслан отметился красивым голом в ворота "Сампдории". В концовке первого тайма Малиновский принял мяч от Луиса Мурьеля, продвинулся к чужой штрафной и пробил прямо в "девятку" ворот хозяев. Кроме того, шикарным голами в прошлом туре могут похвастаться полузащитник "Пармы" Янн Карамо, поразивший ворота "Специи" и хавбек "Ромы" Анте Ребич, забивший "Роме".

Подборку лучших голов 24-го тура Серии А опубликовала на официальном twitter первенства:

24 Matchdays in, we’ve seen a lot of new #SerieATIM goals. But these managed to surprise us all over again. #WeAreCalcio pic.twitter.com/A1nqjgwpI4

— Lega Serie A (@SerieA_EN) March 2, 2021