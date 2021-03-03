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Гол Малиновского - в числе лучших в Италии (видео)

Гол Малиновского - в числе лучших в Италии (видео)
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм malinovskyi_18

Пресс-служба Серии А опубликовала лучшие голы 24-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21. В тройку лучших вошел и точный удар украинского хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского.

Руслан отметился красивым голом в ворота "Сампдории". В концовке первого тайма Малиновский принял мяч от Луиса Мурьеля, продвинулся к чужой штрафной и пробил прямо в "девятку" ворот хозяев. Кроме того, шикарным голами в прошлом туре могут похвастаться полузащитник "Пармы" Янн Карамо, поразивший ворота "Специи" и хавбек "Ромы" Анте Ребич, забивший "Роме".

Подборку лучших голов 24-го тура Серии А опубликовала на официальном twitter первенства:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" нацелился на игрока "Аталанты", который заменит в команде Александра Зинченко. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Серия А, Футбол, Руслан Малиновский.
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