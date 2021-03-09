Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Российского лыжника-чемпиона довели до слез на чемпионате мира (видео)
Российского лыжника-чемпиона довели до слез на чемпионате мира (видео)
"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)
"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)
Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 марта

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 марта
07:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 9 марта, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартуют ответные матчи 1/8 финала, в частности, "Боруссия" в Дортмунде примет "Севилью", а "Ювентус" в Турине сыграет с "Порту". Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени. С расписанием трансляций игр можно ознакомиться ниже.

У звезды "Ювентуса" отвисла челюсть при виде журналистки (фото)

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов 9 марта:

  • 22:00 "Боруссия" Д - "Севилья" - Футбол 2
  • 22:00 "Ювентус" - "Порту" - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Севилья" дома уступила "Боруссии" Д, а "Ювентус" умудрился проиграть "Порту", правда, туринцы забили гол на выезде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 154

Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Боруссия Д, ФК Порту, Футбол, ФК Севилья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Готов учить тебя боксу даже на Марсе": Усик жестко потроллил британца Джо Джойса (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь