Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 9 марта

Во вторник, 9 марта, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартуют ответные матчи 1/8 финала, в частности, "Боруссия" в Дортмунде примет "Севилью", а "Ювентус" в Турине сыграет с "Порту". Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени. С расписанием трансляций игр можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов 9 марта:

22:00 "Боруссия" Д - "Севилья" - Футбол 2

22:00 "Ювентус" - "Порту" - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в первом матче плей-офф Лиги чемпионов "Севилья" дома уступила "Боруссии" Д, а "Ювентус" умудрился проиграть "Порту", правда, туринцы забили гол на выезде.