Скачать
Среда, 10.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Роналду, несмотря на победу, попрощался с Лигой чемпионов (видео)
Роналду, несмотря на победу, попрощался с Лигой чемпионов (видео)
Холанд с бомбардирским рекордом вывел "Боруссию" Д в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)
Холанд с бомбардирским рекордом вывел "Боруссию" Д в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)
Украинка Магучих выиграла чемпионат Европы по прыжкам в высоту (видео)

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbarcelona

В среду, 10 марта, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоятся два ответных матча 1/8 финала. В частности, английский "Ливерпуль" на "Пушкаш Арене" в Будапеште примет немецкий РБ "Лейпциг", а французский "ПСЖ" в Париже на "Парк-де-Пренс" померится силами с каталонской "Барселоной". Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени. С расписанием трансляций игр можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов 10 марта:

  • 22:00 "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" - Футбол 1
  • 22:00 "ПСЖ" - "Барселона" - Футбол 2

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в этих парах практически все решено. И "Ливерпуль", и ПСЖ добыли уверенные победы в гостях. "Красные" переиграли "РБ Лейпциг" с разницей в два мяча, а парижане уничтожили "Барселону" со счетом 1:4.

Напомним, первыми четвертьфиналистами ЛЧ стали "Боруссия Д", сыгравшая в ответной игре вничью с "Севильей", и "Порту", сенсационно выбивший из еврокубка "Ювентус".

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 138

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК ПСЖ, Футбол, ФК РБ Лейпциг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров: что известно
02 Роналду, несмотря на победу, попрощался с Лигой чемпионов (видео)
03 Холанд с бомбардирским рекордом вывел "Боруссию" Д в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь