Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 10 марта

В среду, 10 марта, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоятся два ответных матча 1/8 финала. В частности, английский "Ливерпуль" на "Пушкаш Арене" в Будапеште примет немецкий РБ "Лейпциг", а французский "ПСЖ" в Париже на "Парк-де-Пренс" померится силами с каталонской "Барселоной". Обе игры начнутся в 22:00 по киевскому времени. С расписанием трансляций игр можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов 10 марта:

22:00 "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" - Футбол 1

22:00 "ПСЖ" - "Барселона" - Футбол 2

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в этих парах практически все решено. И "Ливерпуль", и ПСЖ добыли уверенные победы в гостях. "Красные" переиграли "РБ Лейпциг" с разницей в два мяча, а парижане уничтожили "Барселону" со счетом 1:4.

Напомним, первыми четвертьфиналистами ЛЧ стали "Боруссия Д", сыгравшая в ответной игре вничью с "Севильей", и "Порту", сенсационно выбивший из еврокубка "Ювентус".