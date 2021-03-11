Лига Европы: где и кода смотреть матчи 11 марта

В четверг, 11 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 стартуют матчи 1/8 финала, в частности, сыграют и две украинские команды - "Динамо" и "Шахтер". Киевляне примут испанский "Вильярреал" на НСК "Олимпийский", а "Горняки" проведут выездную встречу с "Ромой". В центральной встрече игрового дня "Манчестер Юнайтед" сыграет дома с "Миланом". С расписанием трансляций матчей ЛЕ за 11 марта можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 11 марта:

19:55 "Аякс" - "Янг Бойз"

19:55 "Динамо" Киев - "Вильярреал" - Футбол 1

- "Вильярреал" - Футбол 1 19:55 "Манчестер Юнайтед" - "Милан" - Футбол 3

19:55 "Славия" Прага - "Рейнджерс"

22:00 "Гранада" - "Мольде"

22:00 "Олимпиакос" - "Арсенал"

22:00 "Рома" - "Шахтер" Донецк - Футбол 2

- Футбол 2 22:00 "Тоттенхэм" - "Динамо" Загреб - Футбол 3

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" хочет построить третью раздевалку на НСК "Олимпийский".