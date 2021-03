В Англии команды минуту играли в антифутбол (видео)

Болельщики в Украине нередко разочарованы уровнем игры в УПЛ, но то что произошло в матче Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) тяжело назвать футболом.

В матче 35-го тура "Барнсли" принимал "Бирмингем". В одном из эпизодов встречи игроки обеих команд отказывались играть в футбол и попросту пинали мяч подальше. В итоге команды минуту играли на вынос, что явно не порадовало болельщиков, смотревших матч. Некоторые пользователи сообщили, что это худшая игра, которую они смотрели на любом уровне.

Видео момента доступно в сети:

Look, somebody had to do it pic.twitter.com/86i4gp8E6P

— Barnsley FC Stats (@bfcstats) March 9, 2021