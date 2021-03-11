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Четверг, 11.03.2021
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В Англии команды минуту играли в антифутбол (видео)

В Англии команды минуту играли в антифутбол (видео)
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер DominikFrieser

Болельщики в Украине нередко разочарованы уровнем игры в УПЛ, но то что произошло в матче Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) тяжело назвать футболом.

Зинченко удивил своей скоростью в матче АПЛ (видео)

В матче 35-го тура "Барнсли" принимал "Бирмингем". В одном из эпизодов встречи игроки обеих команд отказывались играть в футбол и попросту пинали мяч подальше. В итоге команды минуту играли на вынос, что явно не порадовало болельщиков, смотревших матч. Некоторые пользователи сообщили, что это худшая игра, которую они смотрели на любом уровне.

Видео момента доступно в сети:

Видеообзор матча "Барнсли" - "Бирмингем":

Отметим, "Барнсли" идет шестым в турнирной таблице Чемпионшипа и претендует на выход в АПЛ, "Бирмингем", в свою очередь, ведет борьбу за выживание.

Ранее "Телеграф" сообщал об удивительном моменте в матче Чемпионшипа.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 338

Все по теме:

Футбол, Чемпионшип, ФК Бирмингем, ФК Барнсли.
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