Сабо назвал Луческу самым везучим тренером

Футбольный эксперт Йожеф Сабо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" рассказал, что главный тренер киевлян Мирча Луческу обладает потрясающим везением и это может сыграть на руку столичной команде. Правда, специалист также отметил, что "Вильярреал" находится в превосходном форме и "Бело-синим" будет очень тяжело.

"Я всю жизнь думал, что мой друг Валерий Васильевич Лобановский везучий. Но настолько везучего тренера, как Луческу, я не видел. Великий Фергюсон, когда выигрывал Лигу Чемпионов в 1999 году, сказал, что недостаточно быть великим тренером, должно быть и везение. У Луческу очень много везения. "Вильярреал" - это великая команда, там хорошие футболисты. Они сейчас на седьмом месте в чемпионате, это неплохой результат. Киевлянам будет тяжело.", - рассказал Сабо в комментарии для телеканалов "Футбол 1/2/3".

Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта, начало поединка - в 19:55 по киевскому времени. За ходом встречи можно наблюдать у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" хочет построить третью раздевалку на стадионе НСК "Олимпийский".