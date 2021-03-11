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Сабо назвал Луческу самым везучим тренером

Сабо назвал Луческу самым везучим тренером
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Футбольный эксперт Йожеф Сабо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Вильярреал" рассказал, что главный тренер киевлян Мирча Луческу обладает потрясающим везением и это может сыграть на руку столичной команде. Правда, специалист также отметил, что "Вильярреал" находится в превосходном форме и "Бело-синим" будет очень тяжело.

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"Я всю жизнь думал, что мой друг Валерий Васильевич Лобановский везучий. Но настолько везучего тренера, как Луческу, я не видел. Великий Фергюсон, когда выигрывал Лигу Чемпионов в 1999 году, сказал, что недостаточно быть великим тренером, должно быть и везение. У Луческу очень много везения. "Вильярреал" - это великая команда, там хорошие футболисты. Они сейчас на седьмом месте в чемпионате, это неплохой результат. Киевлянам будет тяжело.", - рассказал Сабо в комментарии для телеканалов "Футбол 1/2/3".

Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится в четверг, 11 марта, начало поединка - в 19:55 по киевскому времени. За ходом встречи можно наблюдать у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, Мирча Луческу, Футбол, Йожеф Сабо.
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