"Шахтер" пропустил первым в игре с "Ромой" (видео)

В четверг, 11 марта, "Шахтер" проводит выездной матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 против "Ромы". В середине тайма римляне вышли вперед.
На 23-й минуте встречи партнеры вывели Лоренцо Пеллегрини на свидание с кипером "Шахтера" Анатолием Трубиным и итальянский хавбек без проблем пробил под рукой вратаря прямо в ворота "Горняков".
Видео гола Пеллегрини:
Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарем "Шахтера" Трубиным активно интересуются европейские клубы, но дончане требуют больше денег за юного таланта.
"Телеграф" напоминает, что "Динамо" уже сыграло свой первый матч 1/8 финала.