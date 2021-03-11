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"Шахтер" пропустил первым в игре с "Ромой" (видео)

"Шахтер" пропустил первым в игре с "Ромой" (видео)
22:31 Чт, 11 Март 2021 Телеграф Фото: Инстаграм anatoliytrubin81

В четверг, 11 марта, "Шахтер" проводит выездной матч 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 против "Ромы". В середине тайма римляне вышли вперед.

"Рома" - "Шахтер": онлайн видео голов

На 23-й минуте встречи партнеры вывели Лоренцо Пеллегрини на свидание с кипером "Шахтера" Анатолием Трубиным и итальянский хавбек без проблем пробил под рукой вратаря прямо в ворота "Горняков".

Видео гола Пеллегрини:

Ранее "Телеграф" сообщал, что вратарем "Шахтера" Трубиным активно интересуются европейские клубы, но дончане требуют больше денег за юного таланта.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" уже сыграло свой первый матч 1/8 финала.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Анатолий Трубин.
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