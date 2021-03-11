"Рома" довела счет до крупного в игре с "Шахтером" (видео)

В четверг, 11 марта, "Рома" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21 принимает на Олимпийском стадионе "Шахтер". Во втором тайме римляне довели счет до крупного.

На 73-й минуте вышедший на замену Стефан Эль-Шаарави ворвался в чужую штрафную, попутно оставив в дураках Додо и Витао, а затем элегантно перебросил Трубина, который попытался отразить удар. Спустя 4 минуты защитник "Волков" Джанлука Манчини после подачи с углового головой поразил ворота "Горняков" - Трубин не выручил и счет стал 3:0 в пользу хозяев.

Видео гола Эль-Шаарави:

Видео гола Манчини:

Ранее "Телеграф" показывал, как римляне забили первый гол в ворота "Горняков".