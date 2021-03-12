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Влада Седан трогательно поздравила Зинченко с годовщиной свадьбы

Влада Седан трогательно поздравила Зинченко с годовщиной свадьбы
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм v.lada_sedan

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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"12.03.2020. С первой годовщиной, Зи", - написала Влада на своей страничке в Instagram, прикрепив совместное фото, снятое на НСК "Олимпийский" в Киеве.

 
 
 
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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Александр в ответ опубликовал совместное фото с любимой:

 
 
 
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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

В сезоне 2020/21 24-летний Александр провел 20 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, записав на свой счет один ассист, который он оформил в игре с "Арсеналом".

"Телеграф" напоминает, что Влада и Александр тайно женились в Лондоне. Позднее пара сыграла свадьбу и в Украине, на этот раз помпезно.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан.
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