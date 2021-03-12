Влада Седан трогательно поздравила Зинченко с годовщиной свадьбы

Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада поздравила мужа с годовщиной свадьбы.
"12.03.2020. С первой годовщиной, Зи", - написала Влада на своей страничке в Instagram, прикрепив совместное фото, снятое на НСК "Олимпийский" в Киеве.
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Александр в ответ опубликовал совместное фото с любимой:
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В сезоне 2020/21 24-летний Александр провел 20 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, записав на свой счет один ассист, который он оформил в игре с "Арсеналом".
"Телеграф" напоминает, что Влада и Александр тайно женились в Лондоне. Позднее пара сыграла свадьбу и в Украине, на этот раз помпезно.