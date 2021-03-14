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"Колос" на родном стадионе разгромил "Мариуполь" (видео)

"Колос" на родном стадионе разгромил "Мариуполь" (видео)
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

В воскресенье, 14 марта, "Мариуполь" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Мариуполь". Встреча, проходившая в Ковалевке на местном стадионе, завершилась со счетом 1:4 в пользу "Хлеборобов".

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Номинальные гости разгромили на своем родном поле "Мариуполь". За "Колос" забивали Вячеслав Чурко, Денис Костышин, Евгений Новак и Владимир Лысенко. За приазовцев гол престижа оформил Артем Бондаренко.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Новака:

Видео гола Лысенко:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот результат оставил "Мариуполь" (17 очков) на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (26 очков) - шестой. В следующем туре приазовцы примут "Минай" (20.03.2021), а "Хлеборобы" проведут домашний поединок с "Зарей" (21.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в 18-м туре УПЛ в субботу, 13 марта, были сыграны две игры. "Днепр-1" обыграл "Ворсклу", а "Минай" уступил "Ингульцу".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь, ФК Колос.
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