Роналду оформил хет-трик в Серии А (видео)

В воскресенье, 14 марта, "Кальяри" в рамках матча 27-го тура Серии А принимал "Ювентус". Встреча, проходившая на "Сарденья Арене", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Победу "Старой Синьоре" принесли три точных выстрела Криштиану Роналду в первом тайме. Хозяева на это все ответили лишь голом престижа от Джованни Симеоне.

Это поражение оставило "Кальяри" (22 очка) на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Ювентус" (55 очков) поднялся на третье место. В следующем туре "Островитяне" сыграют в гостях со Специей (20.03.2021), а "Старая Синьора" примет "Беневенто" (21.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Кальяри" сыграл вничью с "Сампдорией" (2:2), а "Юве" обыграл "Лацио" (3:1).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" сенсационно вылетел с 1/8 финала Лиги чемпионов. После этого в СМИ появилась информация, что Роналду хотят продать, а сам португалец не против вернуться в "Реал".