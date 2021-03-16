Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 16 марта

Во вторник, 16 марта, в Лиге чемпионов будут сыграны два ответных матча 1/8 финала, в частности, "Манчестер Сити" на "Пушкаш-Арене" в Будапеште примет "Боруссию" М, а "Реал" на стадионе "Альфредо Ди Стефано" проведет домашний поединок с "Аталантой". С расписанием трансляций матчей ЛЧ за 16 марта можно ознакомиться ниже.

Добавим, что за "Реал" выступает украинский вратарь Андрей Лунин, за "Манчестер Сити" играет Александр Зинченко, а в "Аталанте" находятся Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Правда, последний не заявлен на матчи еврокубков.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов 16 марта:

22:00 (время киевское) "Манчестер Сити" - "Боруссия" М - Футбол 2

22:00 "Реал" Мадрид - "Аталанта" - Футбол 1

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме онлайн можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Ман Сити" без проблем одолел менхенгладбахцев, а "Реал" в тяжелейшем поединке справился с бергамесками.