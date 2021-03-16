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"Шахтер" проведет выездной поединок со "Львовом" в Харькове

"Шахтер" проведет выездной поединок со "Львовом" в Харькове
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

"Львов" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 примет "Шахтер" не в родном городе, а в Харькове. Такое решение приняла Дирекция Украинской Премьер-лиги, передает официальный сайт организации.

Тренер "Шахтера" заговорил на украинском перед решающим матчем с "Ромой" (видео)

Хотя в источнике прямо не указывается причина переноса игры, однако СМИ уже сообщали, что данное решение связано с тем, что "Арена Львов" готовится принять мартовские игры национальной команды Украины с Финляндией и Казахстаном.

Таким образом матч "Львов" - "Щахтер" состоится 21 марта на ОСК "Металлист", начало поединка в 17:00 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей сборной Украины в 2021 году можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 18 туре УПЛ "Шахтер" уничтожил "Десну", а "Львов" свою игру пропускал.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Львов.
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