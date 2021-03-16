"Вильярреал" - "Динамо": где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 18 марта, "Вильярреал" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Динамо". Встреча пройдет на "Эстадио де ла Серамика" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Вильярреал" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за трансляцией встречи можно будет наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут появляться видео лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который состоялся в Киеве, "динамовцы" потерпели поражение со счетом 0:2. Теперь киевлянам в борьбе за путевку в четвертьфинал ЛЕ поможет только чудо. С таким мнением согласны и букмекеры, которые не видят "Динамо" в 1/4 финала.