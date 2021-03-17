Заря выкупит у "Фенербахче" своего лидера, чтобы перепродать его в "Шахтер"

Луганская "Заря" хочет выкупить права у "Фенербахче" на иранского форварда Аллахьяра Сайядманеша, который впечатляет своей игрой после зимнего перерыва. Об этом сообщает fotospor.

По информации источника, боссы "Зари" выкупят права на иранца за € 1,5 млн. Соответствующая опция есть в арендном соглашении между клубами. Затем луганчане хотят перепродать Сайядманеша в донецкий "Шахтер", который активно интересуется футболистом. Примечательно, что недавно Аллахьяр фактически в одиночку обыграл "Горняков" в матче УПЛ. Сообщается, что "Заря" потребует от дончан € 8 млн за нападающего.

В сезоне 2020/21 19-летний Сайядманеш забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 16 играх во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" провалила второй тайм в игре с "Динамо".