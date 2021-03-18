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Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 марта

Лига Европы: где и кода смотреть матчи 18 марта
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер manutd

В четверг, 18 марта, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 пройдут ответные матчи 1/8 финала, в частности, "Шахтер" примет "Рому", а "Динамо" проведет гостевой поединок против "Вильярреала". В центральной встрече игрового дня "Милан" сыграет с "Манчестер Юнайтед". С расписанием трансляций матчей ЛЕ можно ознакомиться ниже. 

Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 18 марта:

"Шахтер" - "Рома": онлайн матча

  • 19:55 "Арсенал" - "Олимпиакос"
  • 19:55 "Динамо" Загреб - "Тоттенхэм" - Футбол 3
  • 19:55 "Мольде" - "Гранада"
  • 19:55 "Шахтер" Донецк - "Рома" - Футбол 1
  • 22:00 "Вильярреал" - "Динамо" Киев - Футбол 2
  • 22:00 "Милан" - "Манчестер Юнайтед" - Футбол 3
  • 22:00 "Рейнджерс" - "Славия" Прага
  • 22:00 "Янг Бойз" - "Аякс"

"Вильярреал" - "Динамо": онлайн матча

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме-live можно наблюдать на сервисе oll.tv, самые интересные противостояния покажет megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Лиге чемпионов определились все участники 1/4 финала.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 279

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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