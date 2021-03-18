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"Шахтер" и "Рома" обменялись голами в дебюте второго тайма (видео)

"Шахтер" и "Рома" обменялись голами в дебюте второго тайма (видео)
21:18 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер officialasroma

В четверг, 18 марта, "Шахтер" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы принимает "Рому". В начале второго тайма команды обменялись голами.

"Шахтер" - "Рома": онлайн матча

На 49-й минуте встречи после прострела с правого фланга центрбек "Шахтера" неудачно отбил мяч. После чего круглый отлетел прямо на голову испанского форварда Борхи Майораля, который вколотил "снаряд" в ворота Трубина. Через 10 минут "Горняки" отыгрались благодаря точному выстрелу Жуниора Мораеса, который замкнул скидку Алана Патрика на дальней штанге.

Видео гола  Борхи Майораля:

Видео гола Мораеса:

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке между командами "Волки" забили "Горнякам" три безответных мяча. Таким образом, для выхода в следующий раунд "Шахтеру" необходимо забивать еще 4 мяча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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