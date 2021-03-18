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"Шахтер" - "Рома": Борха Майораль оформил издевательский дубль (видео)

"Шахтер" - "Рома": Борха Майораль оформил издевательский дубль (видео)
21:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер officialasroma

Испанский нападающий "Ромы" Борха Майораль оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 против "Шахтера". 

"Шахтер" - "Рома": онлайн матча

На 72-й минуте встречи 23-летний испанец получил мяч от Карлеса Переса, который обхитрил Анатолия Трубина. Затем нападающий на паузе не дал Николаю Матвиенко перехватить мяч и издевательски переправил круглого в ворота  "Шахтера". Отметим, на 86 минуту встречи счет 1:2 в пользу "Ромы".

Видео второго гола Борхи Майораля:

Напомним, первый матч между командами завершился разгромной победой римлян со счетом 3:0. Таким образом, "Горнякам" необходимо забивать 5 мячей для продолжения борьбы в турнире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 270

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ФК Рома, ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол.
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