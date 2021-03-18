"Шахтер" - "Рома": Борха Майораль оформил издевательский дубль (видео)

Испанский нападающий "Ромы" Борха Майораль оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 против "Шахтера".

На 72-й минуте встречи 23-летний испанец получил мяч от Карлеса Переса, который обхитрил Анатолия Трубина. Затем нападающий на паузе не дал Николаю Матвиенко перехватить мяч и издевательски переправил круглого в ворота "Шахтера". Отметим, на 86 минуту встречи счет 1:2 в пользу "Ромы".

Видео второго гола Борхи Майораля:

Напомним, первый матч между командами завершился разгромной победой римлян со счетом 3:0. Таким образом, "Горнякам" необходимо забивать 5 мячей для продолжения борьбы в турнире.