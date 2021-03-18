"Вильярреал" открыл счет в игре с "Динамо" (видео)

Испанский "Вильярреал" повел в счете в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 против киевского "Динамо".

На 13-й минуте поединка отличился Жерар Морено. Испанский нападающий блестяще головой замкнул навес Чуквуезе с правого фланга - Бущан с ударом с отскоком справиться не сумел.

Видео гола Жерара Морена:

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который прошел в Киеве, "Желтая субмарина" добыла выездную победу со счетом 0:2. Таким образом, киевлянам необходимо забивать три гола для выхода в следующий раунд Лиги Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтеру" не удалось пройти "Рому" в 1/8 финала ЛЕ.