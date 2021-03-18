Жерар Морено лишил "Динамо" надежды (видео)

Испанский "Вильярреал" попросту сметает "Динамо" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. "Желтая субмарина" в середине первого тайма удвоила преимущество.

На 36-й минуте поединка испанский нападающий хозяев Жерар Морено после отскока получил мяч в чужой штрафной и с близкого расстояния ударом с рикошетом от Забарного прошил ворота Бущана.

Видео второго гола Жерара Морено:

Киевлянам теперь во втором тайме необходимо забивать четыре гола "Вильярреалу", чтобы пробиться в 1/4 финала Лиги Европы. В первом поединке между командами "Желтая Субмарина" добыла выездную победу над "Бело-синими" со счетом 0:2.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" провалил и второй поединок против "Ромы", проиграв минимально на НСК "Олимпийский".