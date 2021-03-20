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Левандовски продолжает штамповать голы (видео)

Левандовски продолжает штамповать голы (видео)
21:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcbayern

В субботу, 20 марта, "Бавария" в рамках матча 26-го тура чемпионата Германии принимала "Штутгарт". Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

"Бавария" без проблем обыграла "Вердер" (видео)

Победу "Баварии" принесли точный выстрел Сержа Гнабри и хет-трик Роберта Левандовски. Для поляка это взятие ворот стало 35-м в текущем сезоне Бундеслиги. Примечательно, что "Красные" с 12-й минуты играли в меньшинстве после удаления Альфонсо Дэвиса.

Видео гола Левандовски:

Видео гола Гнабри:

Видео второго гола Левандовски:

Видео третьего гола Левандовски:

Видео удаления Дэвиса:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Этот успех позволил "Баварии" (61 очко) закрепиться на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, "Штутгарт" (36 очков) - восьмой. В следующем туре "Красные" сыграют на выезде с "РБ Лейпциг" (03.04.2021), а "Швабы" примут "Вердер" (04.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" легко пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мюнхенцы уже знают следующего соперника по ЛЧ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Штутгарт.
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