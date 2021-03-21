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В Испании вратарь забил спасительный гол на последней минуте (видео)

В Испании вратарь забил спасительный гол на последней минуте (видео)
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В субботу, 20 марта, "Севилья" проводила гостевой поединок с "Вальядолидом" в рамках матча 28-го тура чемпионата Испании 2020/21. Спасительный для гостей гол оформил вратарь команды Ясин Буну.

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Хозяева повели в счете в концовке первого тайма усилиями Фабина Орельяна, который реализовал пенальти. Во втором тайме в дополнительное время "Вальядолид" уже готов был праздновать победу, однако андалусийцы провели отчаянную атаку, которая завершилась угловым и последующим голом после стандарта в исполнении голкипера "Севильи" Буну. На радостях страж ворот снял футболку и получил желтую карточку.

Видео гола Буну:

Видеообзор матча "Вальядолид" - "Севилья" 

Этот результат оставил "Вальядолид" (27 очков) на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании 2020/21, "Севилья" (55 очков) - четвертая. В следующем туре "Бело-фиолетовые" отправятся в гости к "Барселоне" (05.04.2021), а андалусийцы примут "Атлетико" (04.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал о суперголе португальского вратаря, который даже и не думал бить по воротам.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,513

Все по теме:

Футбол, Ла Лига, ФК Севилья, ФК Вальядолид, Ясин Буну.
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