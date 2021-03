В Испании вратарь забил спасительный гол на последней минуте (видео)

В субботу, 20 марта, "Севилья" проводила гостевой поединок с "Вальядолидом" в рамках матча 28-го тура чемпионата Испании 2020/21. Спасительный для гостей гол оформил вратарь команды Ясин Буну.

Хозяева повели в счете в концовке первого тайма усилиями Фабина Орельяна, который реализовал пенальти. Во втором тайме в дополнительное время "Вальядолид" уже готов был праздновать победу, однако андалусийцы провели отчаянную атаку, которая завершилась угловым и последующим голом после стандарта в исполнении голкипера "Севильи" Буну. На радостях страж ворот снял футболку и получил желтую карточку.

Видео гола Буну:

LAST MINUTE EQUALISER!!!

Drama unfolded in the Spanish La Liga as Sevilla’s Goalkeeper Yassine Bounou scored a last minute equaliser against Real Valladolid to snatch a point late on pic.twitter.com/5VxD7TyD6Y

— Marshalls World of Sport (@World_of_Sport) March 20, 2021