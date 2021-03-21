"Ингулец" обыграл земляков в чемпионате Украины (видео)

В воскресенье, 21 марта, "Ингулец" в рамках матча 19-го тура чемпионата Украины принимал "Александрию". Встреча, проходившая в Кропивницком на стадионе "Зирка", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в игре записал на свой счет Ника Сичинава. В компенсированное к первому тайму время грузинский форвард головой замкнул навес партнера с левого фланга.

Этот успех позволил "Ингульцу" (19 очков) подняться на 9-е место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" (26 очков) - седьмая. В следующем туре "Ингулец" отправится в гости к "Мариуполю" (03.04.2021), а "Александрия" примет "Динамо" (04.04.2021).

Ранее "Телеграф" показывал видеообзоры всех субботних матчей 19-го тура УПЛ.