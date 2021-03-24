Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 24 марта

В среду, 24 марта, в отбор на чемпионат мира-2022 вступают европейские сборные, в частности, национальная команда Украины сыграет с Францией. В центральном поединке игрового дня силами померятся Бельгия и Уэльс. Расписание трансляций всех встреч доступно ниже.
Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 24 марта:
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