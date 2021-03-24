Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 24 марта

В среду, 24 марта, в отбор на чемпионат мира-2022 вступают европейские сборные, в частности, национальная команда Украины сыграет с Францией. В центральном поединке игрового дня силами померятся Бельгия и Уэльс. Расписание трансляций всех встреч доступно ниже.

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 24 марта:

19:00 Турция - Нидерланды - "Футбол 2"

21:45 Бельгия - Уэльс - "Футбол 3"

21:45 Гибралтар - Норвегия

21:45 Кипр - Словакия

21:45 Латвия - Черногория

21:45 Мальта - Россия

21:45 Португалия - Азербайджан - "Футбол 2"

21:45 Сербия - Ирландия

21:45 Словения - Хорватия

21:45 Финляндия - Босния и Герцеговина

21:45 Франция - Украина - "Футбол 1", "Украина"

21:45 Эстония - Чехия

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.)

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