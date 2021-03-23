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"Мы сделали запрос в ФИФА": Шевченко не оставляет надежд натурализовать англичанина из АПЛ

"Мы сделали запрос в ФИФА": Шевченко не оставляет надежд натурализовать англичанина из АПЛ
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram maximiliankilman

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с натурализацией английского центрбека "Вулверхэмптона" Макса Килмана. По словам специалиста, украинская сторона разбирает ситуацию с англичанином, который играл за национальную команду "Трех Львов" в футзал.

Франция - Украина: онлайн матча

"Мы сейчас сделали запрос по Максиму в ФИФА. Мы ждем ответ. Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу. Ждем информацию от них, сможет ли он играть теперь за национальную сборную Украины. Когда будет более-менее точная информация по поводу того, сможет он играть за нашу команду или нет, тогда мы вам сообщим", - рассказал Шевченко.

Макс Килман родился и вырос в Лондоне. Его отец Александр - родом из России, а мать Мария - из Украины. Ранее стало известно, что футболист выбрал Украину, а не Россию.

Матч Франция - Украина состоится 24 марта в Сен-Дени. Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины имеет катастрофическую статистику выступлений в Сен-Дени. Букмекеры не видят шансов для команды Андрея Шевченко. К слову, наставник сборной Украины пообещал в будущем общаться с прессой на украинском языке. С собой в Париж Шева взял 28 футболистов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Футбол, Пресс-конференция ФИФА, Награды ФИФА, Макс Килман.
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