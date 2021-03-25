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"Ракеты, а не ноги": жена Зинченко блеснула стройной фигурой в мини-юбке (фото)

"Ракеты, а не ноги": жена Зинченко блеснула стройной фигурой в мини-юбке (фото)
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lada_sedan

Украинская журналистка и жена защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан выложила новое фото в Instagram, которым порадовала мужскую половину поклонников.

Снимок был сделан в студии телеканалов "Футбол 1/2/3", где журналистка показалась в костюме голубого цвета, который состоял из жакета и мини-юбки, а разбавила свой лук Влада футболкой и туфлями желтого цвета. Под фото Седан написала: "Новый путь для сборной! Теперь шагаем к чемпионату мира-2022. С Богом".

 
 
 
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Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Отметим, что ведущая своим образом решила поддержать cборную Украины, чем безумно порадовала подписчиков, которые оставили под снимком лестные комментарии: "Влада,   ты космически красива", "Очень красивая украинка", "Длинноногая красотка", "Королева", "Топ", "Шикарные ноги", "Ноги огонь", "Вы прекрасны", "Наряд был на фарт", "Бомба, пушка, петарда", "Космические ракеты, а не ноги", "С такими ножками мы прошагаем до финала".

К слову, фото ведущей набрало почти 50 тысяч лайков и более 200 комментариев. Влада Седан частенько хвастается своими прелестями в Instagram.

Влада Седан

Влада Седан

Влада Седан

Влада Седан

Влада Седан

Влада Седан

Напомним, что в среду, 24 марта, состоялся футбольный матч Франция - Украина, где муж Влады Александр Зинченко впервые вышел на игру с капитанской повязкой

Ранее фигурой похвасталась невеста футболиста "Шахтера" Валерия Бондаря.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Украины, Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан, Отбор на ЧМ-2022.
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