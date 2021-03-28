Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 28 марта

В воскресенье, 28 марта, в отборе на ЧМ-2022 будут сыграны 15 матчей квалификации на чемпионат мира по футболу, в частности, сборная Украины проведет свой первый домашний поединок в отборе. С расписанием трансляций поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:

16:00 Казахстан - Франция - Футбол 1

19:00 Албания - Англия - Футбол 2

19:00 Армения - Исландия

19:00 Грузия - Испания - Футбол 1

19:00 Дания - Молдова

21:45 Австрия - Фарерские острова

21:45 Болгария - Италия - Футбол 3

21:45 Израиль - Шотландия

21:45 Косово - Швеция

21:45 Польша - Андорра

21:45 Румыния - Германия - Футбол 2

21:45 Сан-Марино - Венгрия

21:45 Северная Македония - Лихтенштейн

21:45 Украина - Финляндия - Футбол 1

- Финляндия - Футбол 1 21:45 Швейцария - Литва

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать в режиме-live не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что по мнению букмекеров, сборная Украины является безоговорочным фаворитом встречи с Финляндией. Ранее в отборе на Мундиаль "Желто-синие" неожиданно сыграли вничью с чемпионами мира, а финны упустили победу в поединке с Боснией и Герцеговиной.