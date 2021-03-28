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Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 28 марта

Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 28 марта
Обновлено 11:25 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В воскресенье, 28 марта, в отборе на ЧМ-2022 будут сыграны 15 матчей квалификации на чемпионат мира по футболу, в частности, сборная Украины проведет свой первый домашний поединок в отборе. С расписанием трансляций поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Украина - Финляндия: онлайн матча

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 27 марта:

  • 16:00 Казахстан - Франция - Футбол 1
  • 19:00 Албания - Англия - Футбол 2
  • 19:00 Армения - Исландия
  • 19:00 Грузия - Испания - Футбол 1
  • 19:00 Дания - Молдова
  • 21:45 Австрия - Фарерские острова
  • 21:45 Болгария - Италия - Футбол 3
  • 21:45 Израиль - Шотландия
  • 21:45 Косово - Швеция
  • 21:45 Польша - Андорра
  • 21:45 Румыния - Германия - Футбол 2
  • 21:45 Сан-Марино - Венгрия
  • 21:45 Северная Македония - Лихтенштейн
  • 21:45 Украина - Финляндия - Футбол 1
  • 21:45 Швейцария - Литва

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний можно наблюдать в режиме-live не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что по мнению букмекеров, сборная Украины является безоговорочным фаворитом встречи с Финляндией. Ранее в отборе на Мундиаль "Желто-синие" неожиданно сыграли вничью с чемпионами мира, а финны упустили победу в поединке с Боснией и Герцеговиной

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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