"Серьезный дядька": игрок "Динамо" рассказал о работе с Луческу (видео)

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о работе с Мирчей Луческу, который с лета 2020 года тренирует киевскую команду. Хавбек считает, что Мистера не бояться в клубе, но уважают.

Андриевский также поведал, что Луческу никогда не кричит на игроков за их ошибки на поле, однако может "напихать" за отсутствие настроя на игру. Андриевский даже вспомнил, как на него наорал румынский специалист, когда футболист сидел на скамейке запасных.

"Луческу он такой... Серьезный дядька. Вот даже мы крайнюю игру играли с "Рухом", то он кричал. И те, кто на замене, попали под это. Мы вышли чаек выпить на расслабухе, он кричит, мол, что вы здесь стоите, чего ждете? Что будет, если вам сейчас будет нужно выйти на поле, а вы не готовы? Ушли быстро. Я даже не успел в туалет сходить, терпел потом", - рассказал Андриевский в комментарии для Youtube-канала "Отдушивдушу".

В текущем сезоне 26-летний Андриевский отыграл в 22-х матчах за "Динамо" во всех турнирах, записав на свой счет один гол и один ассист.

Отметим, во втором круге УПЛ "Динамо" разгромило "Рух" со счетом 3:0. Киевский клуб под руководством Луческу уверенно лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на 7 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андриевский оконфузился на вопросе "сколько будет 7х8?".