Шевченко дважды забивал Казахстану за сборную Украины: история встреч (видео)

В среду, 31 марта, сборная Украины проведет свой третий матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Противостоять "Желто-синим" будет Казахстан, который ни разу в истории не отбирал очки у нашей команды.

Сборные пересекались между собой четыре раза и все четыре раза украинцы брали вверх. Примечательно, что все поединки с Казахстаном сборная Украины провела в рамках отборов на Мундиаль.

Несмотря на разницу в классе, Казахстан всегда давал бой сборной Украины и ни разу не проигрывал с разницей более чем в два мяча.

Примечательно, что в ворота Казахстана дважды забивал и нынешний наставник "Дружины" Андрей Шевченко. Кроме него голами в этом противостоянии могут похвастаться Руслан Ротань, Алексей Белик и Сергей Назаренко.

Матч Украина - Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало игры - в 21:45 по местному времени. Следить за поединком можно будет по ТВ в Украине. К слову, букмекеры уверенны в очередной победе "Желто-синих".