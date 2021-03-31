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Шевченко дважды забивал Казахстану за сборную Украины: история встреч (видео)

Шевченко дважды забивал Казахстану за сборную Украины: история встреч (видео)
15:28 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 31 марта, сборная Украины проведет свой третий матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Противостоять "Желто-синим" будет Казахстан, который ни разу в истории не отбирал очки у нашей команды.

Украина - Казахстан: онлайн матча

Сборные пересекались между собой четыре раза и все четыре раза украинцы брали вверх. Примечательно, что все поединки с Казахстаном сборная Украины провела в рамках отборов на Мундиаль.

Несмотря на разницу в классе, Казахстан всегда давал бой сборной Украины и ни разу не проигрывал с разницей более чем в два мяча.

Примечательно, что в ворота Казахстана дважды забивал и нынешний наставник "Дружины" Андрей Шевченко. Кроме него голами в этом противостоянии могут похвастаться Руслан Ротань, Алексей Белик и Сергей Назаренко

Матч Украина - Казахстан пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало игры - в 21:45 по местному времени. Следить за поединком можно будет по ТВ в Украине. К слову,  букмекеры уверенны в очередной победе "Желто-синих"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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