Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 31 марта

В среду, 31 марта, в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022 состоятся 15 матчей третьего тура, в частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет команду Казахстана. В центральном поединке игрового дня англичане померятся силами с поляками. С расписанием трансляций всех встреч среды можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 31 марта:

19:00 Армения - Румыния - Футбол 2

21:45 Австрия - Дания

21:45 Англия - Польша - Футбол 2

21:45 Андорра - Венгрия

21:45 Босния и Герцеговина - Франция

21:45 Германия - Северная Македония - Футбол 3

21:45 Греция - Грузия

21:45 Испания - Косово

21:45 Литва - Италия

21:45 Лихтенштейн - Исландия

21:45 Молдова - Израиль

21:45 Сан-Марино - Албания

21:45 Северная Ирландия - Болгария

21:45 Украина - Казахстан - Футбол 1, Украина

21:45 Шотландия - Фарерские острова

Кроме того, за ходом всех матчей можно следить онлайн на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что для выхода на Мундиаль сборной Украины необходимо занять место не ниже второго в группе D, где кроме "Желто -синих" выступают Франция, Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан. Подопечные Андрея Шевченко уже провели два поединка в отборочном цикле: сыграли вничью с французами и потеряли очки с финнами.

С результатами и видеообзорами всех матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас на сайте.