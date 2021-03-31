Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)
Уайт расстроился после обмена трусами с Поветкиным (видео)
Сколько будет 7х8?: футболист "Динамо" со второй попытки справился с задачей (видео)
Сколько будет 7х8?: футболист "Динамо" со второй попытки справился с задачей (видео)
В падении головой: форвард "Динамо" забил красивый гол Португалии в отборе на ЧМ-2022 (видео)
В падении головой: форвард "Динамо" забил красивый гол Португалии в отборе на ЧМ-2022 (видео)
Украина - Казахстан: Шевченко убрал из состава троих футболистов
Украина - Казахстан: Шевченко убрал из состава троих футболистов

Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 31 марта

Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 31 марта
11:24 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 31 марта, в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022 состоятся 15 матчей третьего тура, в частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет команду Казахстана. В центральном поединке игрового дня англичане померятся силами с поляками. С расписанием трансляций всех встреч среды можно ознакомиться ниже.

Украина - Казахстан: онлайн матча

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 31 марта:

  • 19:00 Армения - Румыния - Футбол 2
  • 21:45 Австрия - Дания
  • 21:45 Англия - Польша - Футбол 2
  • 21:45 Андорра - Венгрия
  • 21:45 Босния и Герцеговина - Франция
  • 21:45 Германия - Северная Македония - Футбол 3
  • 21:45 Греция - Грузия
  • 21:45 Испания - Косово
  • 21:45 Литва - Италия
  • 21:45 Лихтенштейн - Исландия
  • 21:45 Молдова - Израиль
  • 21:45 Сан-Марино - Албания
  • 21:45 Северная Ирландия - Болгария
  • 21:45 Украина - Казахстан - Футбол 1, Украина
  • 21:45 Шотландия - Фарерские острова

Кроме того, за ходом всех матчей можно следить онлайн на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что для выхода на Мундиаль сборной Украины необходимо занять место не ниже второго в группе D, где кроме "Желто -синих" выступают Франция, Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан. Подопечные Андрея Шевченко уже провели два поединка в отборочном цикле: сыграли вничью с французами и потеряли очки с финнами.

С результатами и видеообзорами всех матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 258

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
02 Российские футболисты рассмешили сеть своей игрой в отборе на ЧМ-2022 (видео)
03 Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 30 марта (видео)
04 В падении головой: форвард "Динамо" забил красивый гол Португалии в отборе на ЧМ-2022 (видео)
05 Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 31 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь