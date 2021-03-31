Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 31 марта

В среду, 31 марта, в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022 состоятся 15 матчей третьего тура, в частности, в Киеве на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет команду Казахстана. В центральном поединке игрового дня англичане померятся силами с поляками. С расписанием трансляций всех встреч среды можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 31 марта:
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"Телеграф" напоминает, что для выхода на Мундиаль сборной Украины необходимо занять место не ниже второго в группе D, где кроме "Желто -синих" выступают Франция, Босния и Герцеговина, Финляндия и Казахстан. Подопечные Андрея Шевченко уже провели два поединка в отборочном цикле: сыграли вничью с французами и потеряли очки с финнами.
С результатами и видеообзорами всех матчей отбора на ЧМ-2022 за 30 марта можно ознакомиться у нас на сайте.