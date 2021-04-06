Колумбийский вратарь опозорился, выбивая мяч (видео)

В матче Кубка Мустанга (чемпионат Колумбии) болельщики стали свидетелями вопиющей ошибки вратаря.

В поединке 13 тура "Альянса Петролера" принимала "Букарамангу". Встреча началась с невероятной ошибки вратаря хозяев Гильерме Серрано. Защитник "Петролеры" отдал передачу на своего голкипера, однако тот дважды промазал по мячу и позволил отличиться игроку гостей Брайану Фернандесу. Игра состоялась еще в конце марта, однако видео с эпизодом обрело популярность только недавно.

Видео фейла Серрано доступно в сети:

Отметим, в итоге матч завершился со счетом 1:3. На данный момент "Альянса Петролера" занимает последнее место в высшем дивизионе чемпионата Колумбии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфузе российского вратаря, который пропустил гол ударом с центра поля.