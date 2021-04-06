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"Бавария" - ПСЖ: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" - ПСЖ: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcbayern

В среду, 7 апреля, "Бавария" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимает ПСЖ. Встреча состоится в Мюнхене на "Арене Мюнхен" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине игру "Бавария" - ПСЖ покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом поединка в режиме-онлайн можно наблюдать в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом сезоне команды встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда победу одержал немецкий коллектив.

В своем последнем поединке "Бавария" обыграла прямого конкурента в Бундеслиге - "РБ Лейпциг" со счетом 0:1. ПСЖ, в свою очередь, проиграл "Лиллю", открыв "Догам" пусть к чемпионству.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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