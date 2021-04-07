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Лунин попал в сборную выброшенных талантов Зидана (фото)

Лунин попал в сборную выброшенных талантов Зидана (фото)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lunin_andrey

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в символическую сборную выброшенных талантов главного тренера "Сливочных" Зинедина Зидана. Об этом сообщает inside global.

Лунин похвастался сейвами в "Реале" (видео)

В данную команду вошли 11 игроков, которые по разным причинам не сумели найти себя в команде французского специалиста. Компанию украинцу составили такие громкие имена как Гарет Бейл, Хамес Родригес, Лука Йович и другие.

Символическая сборная выброшенных талантов Зидана выглядит таким образом:

 
 
 
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Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

"Телеграф" напоминает, что Лунин перебрался в "Реал" летом 2018 года, однако 2 года украинский кипер скитался по арендам пока не стал вторым номером в "Королевском клубе". За все время Андрей провел лишь один официальный матч в составе мадридского суперклуба, пропустив два гола. На данный момент голкипером интересуется клуб Примеры, однако страж ворот не спешит покидать "Сливочных".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Зинедин Зидан, Андрей Лунин.
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