ПСЖ - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 13 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартуют ответные матчи 1/4 финала, в частности, в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" местный ПСЖ примет "Баварию". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире в Украине можно на телеканале "Футбол 1". Кроме того, за ходом встречи в режиме-live можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в первой игре, что состоялась в Мюнхене парижане сенсационно обыграли действующих победителей Лиги чемпионов 2019/20 со счетом 2:3. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Примечательно, что команды пересекались в финале прошлого розыгрыша ЛЧ.

Отметим, победитель дуэли ПСЖ - "Бавария" в 1/2 финала ЛЧ сыграет с победителем противостояния "Реал" - "Ливерпуль". Мадридский суперклуб в первом четвертьфинале одолел "Красных" с разницей в два мяча.