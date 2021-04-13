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ПСЖ - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

ПСЖ - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 09:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fcbayern

Во вторник, 13 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 стартуют ответные матчи 1/4  финала, в частности, в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" местный ПСЖ примет "Баварию". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть игру в прямом эфире в Украине можно на телеканале "Футбол 1". Кроме того, за ходом встречи в режиме-live можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). 

"Телеграф" напоминает, что в первой игре, что состоялась в Мюнхене парижане сенсационно обыграли действующих победителей Лиги чемпионов 2019/20 со счетом 2:3. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Примечательно, что команды пересекались в финале прошлого розыгрыша ЛЧ.

Отметим, победитель дуэли ПСЖ - "Бавария" в 1/2  финала ЛЧ сыграет с победителем противостояния "Реал" - "Ливерпуль". Мадридский суперклуб в первом четвертьфинале одолел "Красных" с разницей в два мяча.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.
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