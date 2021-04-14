Рефери, "укравший" гол у Роналду, жестко поплатился за свою ошибку

Нидерландский арбитр Данни Маккели, работавший на матче отбора на ЧМ-2022 Сербия - Португалия, исключил из своей бригады линейного рефери Марио Дикса. Такое решение было принято в связи с ошибкой бокового на последних минутах встречи, где он не усмотрел очевидное взятие ворот в исполнении Криштиану Роналду. Об этом сообщает ad.

Кроме того, сообщается, что Дикс не будет работать с Маккели на Евро-2020, а его место в бригаде арбитров займет Ян де Врис.

Напомним, в матче Сербия - Португалия при счете 2:2 Роналду закатил мяч в пустые ворота, однако ни главный рефери, ни боковой не увидели этого. В итоге из-за отсутствия VAR исправить ошибку арбитров не удалось, и Роналду лишился забитого мяча, а Португалия - победы. Разгневанный КриРо, не дожидаясь окончания встречи, выбросил капитанскую повязку на газон и покинул пределы поля. Примечательно, что история с выброшенной амуницией португальца получила неожиданное продолжение.

Полный видеообзор матча Сербия - Португалия:

Ранее из-за отсутствия VAR на матчах отбора на ЧМ-2022 пострадала сборная Украины.