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Футболист "Динамо" назвал главного костолома в команде (видео)

Футболист "Динамо" назвал главного костолома в команде (видео)
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram popov19

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский назвал самого жесткого одноклубника. В беседе c журналистом хавбек отметил, что главным костоломом в команде является центральный защитник Денис Попов (заглавное фото), а на предположение собеседника, что таким игроком является Сергей Сидорчук Андриевский лишь посмеялся, отметив спокойный нрав полузащитника сборной Украины. 

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"Попов - главный костолом. Сидорчук? Нет, Сидор, если проигрывает где-то на тренировке или его пару раз ударят, то он может ответить. А так, он спокойный очень", - поделился мнением Андриевский в комментарии для SportArenaTV.

В текущем сезоне Андриевский провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах, записав на свой счет один гол и один ассист. Попов, в свою очередь, принял участие в 19 поединках, забив 2 гола и заработав 5 желтых карточек.

"Телеграф" напоминает, что свои бойцовские качества "Динамо" сможет продемонстрировать уже в субботу, 17 апреля, когда киевляне сыграют с "Шахтером". Эта встреча по решению столичных властей пройдет без болельщиков, а рассудит игру Екатерина Монзуль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Денис Попов, Александр Андриевский.
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