Лига Европы: где и когда смотреть ответные четвертьфиналы

В четверг, 15 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 будут сыграны ответные матчи 1/4 финала, в частности, в центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" примет "Гранаду". С расписанием трансляций всех поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 15 апреля:

22:00 "Вильярреал" - "Динамо" Загреб

22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Гранада" - "Футбол 1"

22:00 "Рома" - "Аякс" - "Футбол 2"

22:00 "Славия" Прага - "Арсенал" - "Футбол 3"

Кроме того, за ходом всех матчей этой стадии ЛЕ в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах первых четвертьфинальных игр ЛЕ. У нас на сайте доступны полные видеообзоры этих встреч.

"Телеграф" напоминает, что в связи с пандемией коронавируса УЕФА задумалось о реформе правила выездного гола.