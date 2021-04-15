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Лига Европы: где и когда смотреть ответные четвертьфиналы

Лига Европы: где и когда смотреть ответные четвертьфиналы
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

В четверг, 15 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 будут сыграны ответные матчи 1/4 финала, в частности, в центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" примет "Гранаду". С расписанием трансляций всех поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.

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Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 15 апреля:

  • 22:00 "Вильярреал" - "Динамо" Загреб
  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" - "Гранада" - "Футбол 1"
  • 22:00 "Рома" - "Аякс" - "Футбол 2"
  • 22:00 "Славия" Прага - "Арсенал" - "Футбол 3"

Кроме того, за ходом всех матчей этой стадии ЛЕ в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах первых четвертьфинальных игр ЛЕ. У нас на сайте доступны полные видеообзоры этих встреч

"Телеграф" напоминает, что в связи с пандемией коронавируса УЕФА задумалось о реформе правила выездного гола.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 93

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Лига Европы, Футбол.
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