Лига Европы: где и когда смотреть ответные четвертьфиналы

В четверг, 15 апреля, в Лиге Европы УЕФА сезона 2020/21 будут сыграны ответные матчи 1/4 финала, в частности, в центральном поединке игрового дня "Манчестер Юнайтед" примет "Гранаду". С расписанием трансляций всех поединков игрового дня можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляция матчей Лиги Европы за 15 апреля:
Кроме того, за ходом всех матчей этой стадии ЛЕ в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах первых четвертьфинальных игр ЛЕ. У нас на сайте доступны полные видеообзоры этих встреч.
"Телеграф" напоминает, что в связи с пандемией коронавируса УЕФА задумалось о реформе правила выездного гола.