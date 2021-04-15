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"Болонья" вновь попытается подписать форварда "Динамо", который подешевел при Луческу

"Болонья" вновь попытается подписать форварда "Динамо", который подешевел при Луческу
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fc_dynamo_kyiv

Украинский нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который прошлым летом был главной несостоявшейся трансферной звездой в украинском футболе, вновь интересен "Болонье". Об этом сообщает tuttomercatoweb.

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По информации источника, нападающий, которым активно интересовалась "Болонья" в прошлое межсезонье, вновь попал на радары итальянской команды. В прошлый раз трансфер украинца в Серию А не состоялся из-за того, что "Динамо" требовало за игрока € 15 млн, а "Болонья" себе таких трат позволить не могла. Теперь ситуация кардинально поменялась, ведь Супряга выпал из основной обоймы футболистов, и следовательно подешевел.

В текущем сезоне 21-летний Супряга принял участие в 29 поединках, забив лишь три гола и отдав 5 результативных передач. Контракт украинца с "Динамо" действует до конца 2025 года.

Увеличить свою трансферную стоимость Супряга сможет уже в ближайшем матче против "Шахтера". Правда, футболисту для этого нужно для начала попасть в состав киевлян, а также забить "Горнякам" немало мячей. Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть игру "Шахтер" - "Динамо".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Болонья, Владислав Супряга.
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