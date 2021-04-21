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"Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде

"Колос" отреагировал на ситуацию с дебошем футболистов в поезде
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: ФК Колос

Футбольный клуб "Колос" отреагировал на сообщение СМИ о том , что сразу несколько игроков команды устроили пьяный дебош в поезде Ужгород - Киев. Текст заявления приводит пресс-служба ковалевской команды.

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"Колос" извинился перед болельщиками за то, что те увидели в СМИ растиражированную информацию о пьяном дебоше игроков основной команды - нападающего Владимира  Лысенко, полузащитника Вадима Милько, хавбека Вячеслав Чурко и еще одного не опознанного футболиста. В клубе обвинили журналистку Марию Шевчук в непрофессионализме, ведь она не обращалась за информацией в пресс-службу ковалевского коллектива. Кроме того, в Колосе отметили, что ни единого заявления со стороны полиции, "Укрзализныци" или участников данной ситуации в клуб не поступало. 

 
 
 
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Публикация от FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka)

"Телеграф" напоминает, что по информации "Обозревателя", после матча "Минай" - "Колос" гостевая команда возвращалась домой на поезде, где четверо футболистов устроили дебош, выбив ночью дверь в соседнем купе, где находились девушки.

Отметим, матч "Минай" - "Колос" завершился без голов. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Колос.
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