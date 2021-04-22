Испанский город потерял право проводить матчи Евро-2020

Испанский город Бильбао исключен из городов-хозяек Евро-2020. Об этом говорится на сайте городского совета, передает marca.

По информации источника, УЕФА в одностороннем порядке уведомил организаторов об этом после того, как Бильбао отказался гарантировать заполнение стадиона "Сан-Мамес" болельщиками во время праздника футбола, что стартует в июне. Известно, что Бильбао будет судиться с УЕФА, ведь на подготовку к турниру были потрачены миллионы евро.

Таким образом, стадион "Сан-Мамес" в Бильбао не примет игры сборной Испании на чемпионате Европы, а также один матч 1/8 финала.

"Телеграф" напоминает, что УЕФА в обязательном порядке хочет провести Евро-2020 с болельщиками на трибунах. Поэтому сценарий с 12 городами-хозяйками из 11 стран сейчас выглядит маловероятным. Изначально планировалось, что матчи ЧЕ-2020 примут Лондон, Мюнхен, Рим, Бильбао, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Санкт-Петербург, Баку, Глазго, Будапешт и Дублин. Об окончательном решение касательно городов, которые примут Евро-2020, станет известно 23 апреля.

Сборная Украины пробилась на Евро-2020, где сыграет в группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. В угоду национальной команды УАФ сместила последний тур УПЛ.