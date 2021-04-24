Скачать
Суббота, 24.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
Белорусский боец ММА брутально нокаутировал соперника (видео)
Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)
В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)
Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)
Украинский боец ММА проиграл нокаутом в чемпионском бою (видео)

Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)

Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram leoparedes20

Звезды ПСЖ феерят не только в играх, но и на тренировках.

Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)

На одном из занятий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес показал лидерам команды Неймару и Киллиану Мбаппе цирковой удар. Аргентинский хавбек с большого отрицательного угла нанес удар с ходу, и мяч по невероятной траектории попал в ворота - бразилец и француз были под впечатлением и наградили Паредеса аплодисментами.

Видео гола Паредеса доступно на официальном twitter ПСЖ:

"Телеграф" напоминает, что ПСЖ прошел "Баварию" в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в ответном полуфинале. Кроме того, французский суперклуб недавно отказался от участия в Суперлиге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,858

Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Рабона, Леандро Паредес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)
02 "Судейский цирк продолжается": в сети раскритиковали рефери матча "Мариуполь" - "Рух" (видео)
03 Забавный автогол вратаря - в обзоре матча "Арсенал" - "Эвертон" (видео)
04 Легенду "Манчестер Юнайтед" обвинили в нападении на двух женщин - ему грозит реальный срок
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь