Футболист ПСЖ забил гол рабоной с отрицательного угла - Неймар и Мбаппе наблюдали с открытым ртом (видео)

Звезды ПСЖ феерят не только в играх, но и на тренировках.

На одном из занятий полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес показал лидерам команды Неймару и Киллиану Мбаппе цирковой удар. Аргентинский хавбек с большого отрицательного угла нанес удар с ходу, и мяч по невероятной траектории попал в ворота - бразилец и француз были под впечатлением и наградили Паредеса аплодисментами.

Видео гола Паредеса доступно на официальном twitter ПСЖ:

"Телеграф" напоминает, что ПСЖ прошел "Баварию" в Лиге чемпионов, несмотря на поражение в ответном полуфинале. Кроме того, французский суперклуб недавно отказался от участия в Суперлиге.