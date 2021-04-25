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"Реал" - "Челси": букмекеры назвали фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов

"Реал" - "Челси": букмекеры назвали фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф

Во вторник, 27 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится первый полуфинальный поединок, в котором "Реал" в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" примет лондонский "Челси". Накануне встречи стали известны котировки букмекеров на эту игру.

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По мнению специалистов, "Реал" является небольшим фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2,39, успех гостей оценивается в 3,30, а ничья - также в 3,30.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" - "Челси" (данные за 25 апреля):

  • Пари-Матч: (победа "Реала" 2,35 - ничья 3,25 - победа "Челси" 3,25)
  • Фаворит: ( 2,39 - 3,30 - 3.20)
  • William Hill: (2,37 - 3,10 - 3,30)

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал ЛЧ "Реал" расправился с "Ливерпулем", а "Челси" прошел "Порту".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол.
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