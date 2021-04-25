"Реал" - "Челси": букмекеры назвали фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов

Во вторник, 27 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится первый полуфинальный поединок, в котором "Реал" в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" примет лондонский "Челси". Накануне встречи стали известны котировки букмекеров на эту игру.

По мнению специалистов, "Реал" является небольшим фаворитом встречи, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2,39, успех гостей оценивается в 3,30, а ничья - также в 3,30.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" - "Челси" (данные за 25 апреля):

Пари-Матч: (победа "Реала" 2,35 - ничья 3,25 - победа "Челси" 3,25)

Фаворит: ( 2,39 - 3,30 - 3.20)

William Hill: (2,37 - 3,10 - 3,30)

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал ЛЧ "Реал" расправился с "Ливерпулем", а "Челси" прошел "Порту".