Футбольный клуб начал продажу газона, на котором был повержен "Шахтер" (фото)

"Всего 99 гривен и 0,00001% футбольного газона твой", - с таким лозунгом футбольный клуб "Александрия" объявил о смене покрытия на главном стадионе города - КСК "Ника".

По информации пресс-службы команды, 20 лет газон на "Нике" верой и правдой служил городу, а теперь пришло время к переменам. Сообщается, что после матча с донецким "Шахтером", который завершился сенсационной победой подопечных Владимира Шарана, на стадионе началась реконструкция поля. Кроме того, клуб решил провести уникальную акцию, в ходе которой болельщикам будет продано ограниченное количество газона со стадиона. К нему также прилагается именной сертификат, который удостоверяет право собственности на газон, а также фиксирует технические характеристики покрытия (площадь, расположение, год закладки и последний матч перед реконструкцией, - прим. ред.).

Отметим, стоимость такой покупки обойдется любителям футбола в 99 грн.

"Телеграф" напоминает, что "Александрия" едва не пробилась в финал Кубка Украины-2021.