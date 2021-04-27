Скачать
Вторник, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Динамо" готовит трансферную бомбу
"Динамо" готовит трансферную бомбу
Горячая невеста украинского футболиста утешила жениха, который из-за травмы пропустит Евро-2020
Горячая невеста украинского футболиста утешила жениха, который из-за травмы пропустит Евро-2020
Малиновский попал в команду тура Серии А после блестящего матча с "Болоньей" (видео)
Малиновский попал в команду тура Серии А после блестящего матча с "Болоньей" (видео)
"Милан" может приютить игрока сборной Украины
"Милан" может приютить игрока сборной Украины

Футбольный клуб начал продажу газона, на котором был повержен "Шахтер" (фото)

Футбольный клуб начал продажу газона, на котором был повержен "Шахтер" (фото)
16:53 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcolexandriya

"Всего 99 гривен и 0,00001% футбольного газона твой", - с таким лозунгом футбольный клуб "Александрия" объявил о смене покрытия на главном стадионе города - КСК "Ника".

Курьезный гол головой - в обзоре матча "Львов" - "Александрия" (видео)

По информации пресс-службы команды, 20 лет газон на "Нике" верой и правдой служил городу, а теперь пришло время к переменам. Сообщается, что после матча с донецким "Шахтером", который завершился сенсационной победой подопечных Владимира Шарана, на стадионе началась реконструкция поля. Кроме того, клуб решил провести уникальную акцию, в ходе которой болельщикам будет продано ограниченное количество газона со стадиона. К нему также прилагается именной сертификат, который удостоверяет право собственности на газон, а также фиксирует технические характеристики покрытия (площадь, расположение, год закладки и последний матч перед реконструкцией, - прим. ред.).

Отметим, стоимость такой покупки обойдется любителям футбола в 99 грн.

"Телеграф" напоминает, что "Александрия" едва не пробилась в финал Кубка Украины-2021.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 249

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Горячая невеста украинского футболиста утешила жениха, который из-за травмы пропустит Евро-2020
02 ПСЖ - "Ман Сити": букмекеры определили фаворита первого полуфинала Лиги чемпионов
03 "Динамо" готовит трансферную бомбу
04 Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в купальнике (фото)
05 "Милан" может приютить игрока сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь