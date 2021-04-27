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"Реал" - "Челси": гости издевательски открыли счет в полуфинале Лиги чемпионов (видео)

"Реал" - "Челси": гости издевательски открыли счет в полуфинале Лиги чемпионов (видео)
22:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter chelseafc

"Челси" вышел вперед в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 против "Реала".

Лунин откровенно рассказал о конкуренции с Куртуа (видео)

Во время поединка, который проходит в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", гости значительно лучше стартовали и после серии моментов Тимо Вернера закономерно открыли счет. Отличился Кристиан Пулишич. На 14-й минуте встречи американский вингер "Синих" получил мяч в чужой штрафной, издевательски обыграл Тибо Куртуа и пробил мимо центрбеков "Реала", которые почему-то решили занять место в воротах.

Видео гола Пулишича:

Видео лучших моментов поединка "Реал" - "Челси" доступны в нашей текстовой трансляции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" может лишиться Лиги чемпионов в следующем сезоне из-за организации Суперлиги.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Гол, ФК Чесли.
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