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Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)

Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter MLS

Канадская футбольная команда "Торонто" в шутливой форме объявила о подписании контракта с аллигатором. Об этом сообщает официальный twitter клуба.

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"ФК "Торонто" договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", - гласит сообщение от пресс-службы "Торонто".

Отметим, во время тренировки "Торонто" на базе во Флориде на поле без приглашения заявился аллигатор, который не на шутку напугал футболистов. Когда животное решилось ускориться, все футболисты разом сделали впечатляющий командный рывок.

Видео с тренировки "Торонто", на которую забрел аллигатор, доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о великолепном голе, который был забит в матче МЛС.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Аллигатор, ФК Торонто.
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