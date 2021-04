Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)

Канадская футбольная команда "Торонто" в шутливой форме объявила о подписании контракта с аллигатором. Об этом сообщает официальный twitter клуба.

"ФК "Торонто" договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", - гласит сообщение от пресс-службы "Торонто".

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan

The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) #WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5

— Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021