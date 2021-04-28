Футбольный клуб объявил о подписании аллигатора, который напугал игроков на тренировке (видео)

Канадская футбольная команда "Торонто" в шутливой форме объявила о подписании контракта с аллигатором. Об этом сообщает официальный twitter клуба.

"ФК "Торонто" договорился с Алли Гатором о краткосрочной аренде. Добро пожаловать, Гатор", - гласит сообщение от пресс-службы "Торонто".

BREAKING | Toronto FC have agreed to terms with Ale Gator on a short-term loan The deal was completed using our newly-acquired GAM (Gator Acquisition Money) #WelcomeGator | #TFCLive pic.twitter.com/BeZryLBEL5 — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

Отметим, во время тренировки "Торонто" на базе во Флориде на поле без приглашения заявился аллигатор, который не на шутку напугал футболистов. Когда животное решилось ускориться, все футболисты разом сделали впечатляющий командный рывок.

Видео с тренировки "Торонто", на которую забрел аллигатор, доступно в сети:

Ранее "Телеграф" сообщал о великолепном голе, который был забит в матче МЛС.