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ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
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ПСЖ - "Манчестер Сити": Марез со штрафного прошил "стенку" и ворота (видео)

ПСЖ - "Манчестер Сити": Марез со штрафного прошил "стенку" и ворота (видео)
Обновлено 23:49 Ср, 28 Апрель 2021 Телеграф Фото: Twitter mancity

Алжирский полузащитник "Манчестер  Сити" Рияд Марез отметился красивым голом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ.

ПСЖ - "Ман Сити": онлайн полуфинала Лиги чемпионов

На 71-й минуте поединка "Горожане" получили право на перспективный штрафной, который принялся исполнять Марез. Рияд мощно пробил в "стенку", которая рассыпалась на глазах. В итоге мяч нашел брешь в обороне парижан и залетел в ворота. Вратарь хозяев Кейлор Навас был очень расстроен таким действиями футболистов в "стенке".

Видео гола Рияда Мареза в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":

"Телеграф" напоминает, что парижане вышли вперед благодаря голу своего капитана Маркиньоса. Во втором тайме Кевин Де Брейне сравнял счет, делая подачу.  

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол, Рияд Марез.
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