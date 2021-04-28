ПСЖ - "Манчестер Сити": Марез со штрафного прошил "стенку" и ворота (видео)

Алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез отметился красивым голом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ.

На 71-й минуте поединка "Горожане" получили право на перспективный штрафной, который принялся исполнять Марез. Рияд мощно пробил в "стенку", которая рассыпалась на глазах. В итоге мяч нашел брешь в обороне парижан и залетел в ворота. Вратарь хозяев Кейлор Навас был очень расстроен таким действиями футболистов в "стенке".

Видео гола Рияда Мареза в матче ПСЖ - "Манчестер Сити":

"Телеграф" напоминает, что парижане вышли вперед благодаря голу своего капитана Маркиньоса. Во втором тайме Кевин Де Брейне сравнял счет, делая подачу.